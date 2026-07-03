Le documentaire de la snowboardeuse lyonnaise Chloé Trespeuch désormais disponible sur Prime Video

Elle y parle sport et maternité. Il y a quelques mois, Chloé Trespeuch annonçait la sortie d’un documentaire intitulé Trajectoires – Donner la vie sans renoncer à l’Olympe. La snowboardeuse lyonnaise, qui fut la porte-drapeau de la délégation tricolore, y raconte son "aventure de jeune maman" et son "retour au plus haut niveau. Une histoire de résilience, de transformation, portée par cette nouvelle force qui nous pousse à continuer, même quand le chemin semble difficile."

Chloé Trespeuch est en effet devenue la maman d’un petit Marlo né en décembre 2024. L’athlète était revenue sur les pistes trois mois après la naissance de son enfant. De quoi forcer l’admiration et donner l’envie à la snowboardeuse de devenir un exemple pour d’autres sportives. Si le documentaire réalisé par Justin Galant avait été diffusé en avant-première dans plusieurs cinémas puis sur la chaîne L'Équipe, il est désormais disponible sur la plateforme Prime Video. Trajectoires devrait également être au programme dans les prochaines semaines de plusieurs festivals et prix, a fait savoir ce vendredi l’entourage de Chloé Trespeuch.