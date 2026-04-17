Une Lyonnaise en lice au concours Lépine avec son jeu de société éducatif qui fait aimer les mathématiques

Se mettre dans la peau d’un chef cuisinier. Tel est le principe du jeu de société Maths et ma Toque imaginé à Lyon par Judith Sasportes. Cette diplômée d’école d’ingénieur et d’école de commerce est aujourd’hui à la tête des éditions Optimist ayant pour objectif d’imaginer des jeux éducatifs faisant le lien entre les notions scolaires et le monde réel.

Dans une partie de Maths et ma Toque, le joueur devient donc le temps d’une vingtaine de minutes un chef cuisinier sur le point de recevoir des clients dans son restaurant. Il tire une carte avec un plat pensé pour un nombre défini de personnes puis une autre carte représentant le nombre réel d’invités. "Le but du jeu va être de deviner et de calculer le nombre d’ingrédients pour bien servir les recettes aux invités", explique Judith Sasportes. Au menu : des additions, des multiplications, des divisions ou encore des fractions adaptées selon le niveau de joueur qui peut à la fois être un élève de CP ou un collégien.

Passionnée d’éducation, la fondatrice des éditions Optimist entend répondre à une problématique bien précise. "J’ai passé plusieurs mois en immersion dans le système éducatif. Un des gros problèmes que je voyais est le manque de sens dans les apprentissages. Aujourd’hui, il y a très peu d’enfants qui savent réellement pourquoi on leur dit d’aller à l’école. Les mathématiques sont souvent vues comme une bête noire. L’idée était de trouver une manière sympa de redonner du sens à tout ça, de donner envie de jouer, de comprendre et d’apprendre", résume Judith Sasportes.

Depuis le début de sa commercialisation, le jeu Maths et ma Toque a été vendu à plus de 1000 exemplaires et devrait se faire une jolie publicité dans quelques jours à Paris puisqu’il a été sélectionné pour la 125e édition du Concours Lépine récompensant les meilleures inventions. L’événement se tiendra du 30 avril au 11 mai. "Quand on est ingénieur et qu’on aime bien bidouiller, c’est un peu un rêve de se dire qu’un jour on aura peut-être quelque chose à présenter au concours Lépine", déclare Judith Sasportes qui veut également prouver que l’éducation d’aujourd’hui peut se passer loin des écrans. Remportera-t-elle une médaille ? Réponse dans quelques semaines.

En attendant, la créatrice des éditions Optimist garde le rêve "que toutes les familles qui en ont besoin puissent avoir le jeu Maths et ma Toque". Judith Sasportes veut aussi avancer sur d’autres jeux innovants et encourager les jeunes filles à se lancer dans des carrières scientifiques.

A.D.