La chanteuse lyonnaise Styleto annonce une bonne nouvelle à ses fans

Styleto a surpris ses fans ce week-end en faisant part d’une bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. Celle qui a intégré cette année la troupe des Enfoirés a en effet publié une vidéo où elle fait part d’un tout nouveau projet. La chanteuse née à Lyon a annoncé de nouvelles chansons pour le 6 mars.

"Pour l’instant je garde les titres pour moi… mais ça va envoyer ah et ya aussi un feat qui va vous faire câbler", explique-t-elle dans une story ce dimanche sur Instagram. Aucune information supplémentaire n’est ajoutée à part un titre : La fille qui a plus mal. Un écho à son premier album intitulé Fille lacrymale sorti il y a un peu plus d’un an.

De quoi réjouir les fans de Styleto qui avait déjà annoncé il y a quelques jours de nouvelles dates dans le cadre de sa tournée. "Et comme l’été est ma saison préférée et que je ne me voyais pas la passer sans vous… c’est parti pour une troisième année de festivals tous ensemble !", avait précisé la chanteuse lyonnaise.