Sandra Viricel sera bien au rendez-vous de la nouvelle saison de "Recherche appartement ou maison".

L’experte immobilière lyonnaise fera partie des quatre visages retenus par M6 pour incarner la nouvelle formule du programme, qui reviendra à l’antenne le jeudi 3 septembre.

Vingt ans après son lancement, l’émission poursuit ainsi son évolution sans Stéphane Plaza, qui en avait longtemps été la figure centrale.

Sandra Viricel reste l’un des piliers de l’émission

Déjà présente dans les précédentes saisons, Sandra Viricel conserve sa place aux côtés de Thibault Chanel.

La Lyonnaise sera accompagnée de deux nouveaux experts : Étienne Claude, spécialisé dans la valorisation immobilière et le home staging, et Camille Duquennoy, qui apportera notamment sa connaissance du marché immobilier du nord de la France.

M6 mise ainsi sur une équipe davantage collégiale, avec plusieurs professionnels capables d’intervenir selon les territoires et les profils des candidats.

Toujours des particuliers à la recherche du bien idéal

Le principe immuable de "Recherche appartement ou maison" ne change pas.

Sandra Viricel et les autres experts continueront d’accompagner des particuliers dans leurs projets immobiliers, de la définition des critères jusqu’aux visites et à la négociation.

Cette nouvelle saison doit également davantage mettre en avant les arbitrages imposés par un marché où les budgets des acquéreurs sont plus contraints.

Pour Sandra Viricel, cette rentrée marquera donc une nouvelle saison sur M6 dans l’un des programmes immobiliers historiques de la chaîne.