Une Lyonnaise dans la nouvelle saison de Top Chef

La saison 17 de Top Chef sera diffusée sur M6 à partir du 4 mars prochain. Des nouveautés seront au rendez-vous de cette nouvelle saison, notamment la fin des traditionnelles brigades ou encore des lieux de cuisine inédits comme l’Abbayes de Collonges tout près de Lyon.

Ils seront cette année seize candidats à tenter leur chance lors du célèbre concours culinaire télévisé avec au bout les 100 000 euros promis au grand vainqueur. Une Lyonnaise fait partie de cette nouvelle promotion. Il s’agit de Viviana Pisacane. La cheffe de 28 ans est à la tête du restaurant gastronomique Le Bœuf d’Argent dans le quartier du Vieux Lyon où elle travaille avec son frère, sa sœur et son beau-frère.

Viviana Pisacane est née à Naples en Italie. Elle est petite-fille de chef et fille de pâtissier. Autant dire que la cuisine fait partie de la vie quotidienne de la famille de la jeune femme qui a notamment fait l’école ALMA avant de se former dans de grandes maisons en France, en Suisse et en Norvège.

"Petite folie du jour : j’ai participé à Top Chef. Sortir de ma cuisine, me mettre en jeu, repousser mes limites… et me rappeler pourquoi j’aime autant ce métier. Pression maximale, adrénaline au sommet – mais quelle expérience incroyable", a réagi la principale intéressée ce mardi sur ses réseaux sociaux.