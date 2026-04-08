Elle voulait raconter son histoire. Trajectoires – Donner la vie sans renoncer à l’Olympe. Tel est le titre du documentaire consacré à Chloé Trespeuch, snowboardeuse et maman d’un petit Marlo. Ce dernier a été diffusé le 21 mars dernier sur la chaîne L'Équipe.

A l’initiative du projet, la snowboardeuse lyonnaise voulait avant tout montrer qu’il était possible d’allier maternité et carrière sportive de haut niveau. "Quand j’ai décidé de faire cette pause maternité, j’ai vu que c’était très peu fait dans mon sport. J’ai vraiment manqué d’exemples sur lesquels m’appuyer et j’aimerais que les prochaines mamans en aient au moins un", confie la porte-drapeau des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.

Les premières images du documentaire sont tournées alors que Chloé Trespeuch est enceinte de cinq mois alors qu’elle poursuit ses entraînements. "Plus on met en avant un sujet, plus on montre que c’est possible et plus on apportera cette liberté aux femmes de vivre leur maternité quand elles en ont envie", ajoute-t-elle mettant en avant "des émotions intenses" dans sa pause maternité. "C’est challengeant car le corps change", poursuit la snowboardeuse devenue maman en décembre 2024 et ayant retrouvé les pistes trois mois plus tard. Son petit garçon ne manque d’ailleurs pas de faire de nombreuses apparitions dans le documentaire. "J’ai emmené très vite Marlo avec moi à la salle de sport. C’était pour lui la meilleure salle de motricité. Il m’observait beaucoup. Par mimétisme, il a fait beaucoup de choses rapidement", explique Chloé Trespeuch qui se souvient également de l’intégration de Marlo au reste de l’équipe de snowboard cross. "Ce bébé aurait pu venir perturber la routine de l’équipe, et en fait ça a donné un bon élan et bons moments pour parler d’autre chose que de sport."

Concernant la suite de sa carrière, la Lyonnaise garde en vue les Jeux Olympiques dans les Alpes françaises en 2030. "Pour le moment, j’en ai très envie. Je vais me laisser la liberté de continuer à me réengager année après année dans ce projet pour être sûre d’y aller pour les bonnes raisons. J’ai envie d’y aller parce que j’ai une chance de médaille et pas juste pour vivre l’expérience olympique. Pour l’instant je n’ai pas l’impression d’être en fin de carrière. J’ai envie de progresser, de vivre ces compétitions encore intensément. Je continue de vivre cet épanouissement dans ma carrière d’athlète", assure Chloé Trespeuch.

En attendant, le documentaire Trajectoires – Donner la vie sans renoncer à l’Olympe fera l’objet de trois soirées dans des cinémas français. Ce sera le cas au Pathé Bellecour de Lyon le mercredi 15 avril. Une conférence sur la maternité est également prévue ce soir-là avec d’autres athlètes pour "apporter d’autres visions et témoignages sur la maternité que tout le monde vit différemment". Seront notamment présentes à Lyon la discobole Mélina Robert-Michon et la championne de trail et médecin du sport Marion Delespierre.

A.D.