Elle gravit les plus hauts sommets du monde pour son père décédé d’un cancer : un documentaire sur Constance Schaerer diffusé en avant-première à Lyon

"À 9 ans, Constance perdait son père Marc d’un cancer du pancréas. Elle ne découvre ses dernières volontés au détour d’une lettre que 14 ans plus tard : que ses cendres soient dispersées sur les points culminants des sept continents." L’UGC Ciné Cité Internationale diffusera ce vendredi soir à partir de 19h et en avant-première le dernier épisode du documentaire consacré à Constance Schaerer.

La jeune femme est devenue en mai 2025 la plus jeune Française à gravir l’Everest à l’âge de 26 ans. Un moment immortalisé par son cadreur Hugo Lorentz qui l’accompagne pour la réalisation du documentaire. "Mon petit papa, ce lundi 19 mai 2025 à 6h10 du matin tu reposeras à tout jamais sur le plus haut sommet du monde, l’Everest", pouvait-on lire sur son compte Instagram où elle est suivie par près de 100 000 personnes

Constance Schaerer a en effet décidé depuis plusieurs années de gravir les plus hauts sommets du monde pour disperser les cendres de son père décédé d’un cancer du pancréas alors qu’elle n’avait que 9 ans. La Strasbourgeoise avait découvert quatorze ans plus tard une lettre dans laquelle son père parlait de ses dernières volontés que la jeune a décidé de réaliser avec déjà à son actif le Kilimandjaro en Tanzanie, l’Aconcagua en Argentine, le Denali en Alaska… et donc l’Everest. Constance Schaerer récolte également avec ses défis des fonds pour son association "7 sommets contre la maladie" qui aide les enfants et les jeunes ayant un parent touché ou décédé d’un cancer.

A noter qu’une séance de dédicaces de Constance Schaerer est prévue à l’UGC Ciné Cité Internationale dans le 6e arrondissement de Lyon de 17h à 18h juste avant la diffusion du documentaire.