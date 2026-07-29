La chanteuse lyonnaise Styleto révèle avoir failli mourir noyée

Styleto a répondu aux questions de la romancière Virginie Grimaldi dans le cadre de son podcast intitulé Cahier de brouillon. La chanteuse lyonnaise que l’on devrait prochainement voir dans l’émission The Voice Kids en tant que co-animatrice aux côtés de Nikos Aliagas sur TF1 a livré de nombreuses confidences sur sa carrière mais pas seulement.

Révélée sur Youtube puis par son titre Faut que tu m’aimes lui ayant valu une nomination aux Victoires de la Musique en 2025, Styleto, de son vrai nom Laure Gonnet, a notamment été interrogée sur la chose la plus dangereuse qu’elle ait pu faire dans sa vie. Après un temps de réflexion où la jeune artiste née à Lyon a mis son côté "sage" en avant, Styleto est revenue sur une expérience pour le moins traumatisante. Une scène ayant eu lieu dans une zone "calme d’apparence" sur la plage Miramar à Biarritz alors que la chanteuse se baignait avec son compagnon Lucas. "Je me suis fait sauver à Biarritz, la honte ! Je me noyais, j’étais dans une baïne mais j’étais si près du bord", a-t-elle notamment expliqué. "J’ai dit à mon copain "Je m’épuise, je fais du sur place" et je commence à paniquer", a poursuivi l’artiste lyonnaise.

"Pensant mourir, je dis à Lucas : "Rentre, ce n’est pas grave, va sur la plage (...) Un mec passe et je ne sais pas pourquoi, mon ego a dit non merci", a également confié Styleto qui finira par solliciter les secours en la personne d’une maître-nageuse. "J’ai levé le bras, meuf, c’était un trauma ! J’avais pied sans le courant et je me suis dit elle ne va pas arriver à temps, je vais mourir. (…) Je faisais trois fois sont poids. J’étais prête à la couler pour survivre, je m’agrippais à elle", a conclu la Lyonnaise précisant avoir présenté des excuses à sa sauveteuse. "Je lui ai roté dessus, j’avais avalé de l’eau ! Après, je tremblais et jusqu’au soir, j’avais la boule au ventre."