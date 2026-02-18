"La saison n’est pas finie et mon envie de performer est grande" : le touchant message de Chloé Trespeuch après sa déception aux JO d’hiver 2026

Chloé Trespeuch a partagé ce mardi soir un message touchant sur ses réseaux sociaux. Après avoir été éliminée dès les quarts de finale lors de l’épreuve de snowboarcross vendredi dernier lors des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, la porte-drapeau de la délégation française a réagi à cette déception.

"Mes courses Olympiques sont terminées… sans médaille, avec une 9ème place. Mon objectif de résultat n’est donc pas atteint. Mais pour vivre cette Olympiade, ma première en tant que maman, j’ai apprécié chaque étape de préparation, je l’ai partagé intensément avec Marlo, ma famille, l’équipe", explique la jeune maman. "Je me suis donnée à fond dans mon entraînement, portée par cette recherche de performance, de progression, de remise en question, pour me donner une chance de vivre une troisième fois ce rêve de médaille. Bref, j’ai vécu cela avec le cœur et c’est ce qui restera", ajoute la snowboardeuse lyonnaise.

Dans ce post, Chloé Trespeuch partage plusieurs photos de son aventure olympique en Italie. "J’étais prête physiquement et mentalement mais il y a tellement de facteurs différents qui font la réussite le Jour J… Je n’ai pas réussi à tous les aligner, je n’ai pas su aller vite sur ce parcours de snowboardcross lent et peu technique", assure-t-elle avant de conclure et de se tourner vers de nouveaux objectifs.

"Fière porte drapeau, je suis à fond derrière les athlètes bleus pour la fin des JO. La saison n’est pas finie et mon envie de performer sur les Coupes du Monde est grande. Je retourne à la compet début mars", déclare Chloé Trespeuch.