Il y a moins d’un mois, la chanteuse Styleto annonçait une collaboration inédite avec Mika à l’occasion d’un titre en commun intitulé Cœur Stone. Ce dimanche 14 juin, la native de Lyon a fait d’un nouveau duo inédit avec un autre artiste français. Il s’agit de Fabien Marsaud, dit Grand Corps Malade. Le titre s’appelle C’est quoi le prochain rêve ? et sortira ce mercredi 17 juin.

Les deux chanteurs en font l’annonce dans une vidéo qui n’a pas manqué de faire réagir. "Oh la dinguerie ! Tu fais des feat de zinzin tu mérites", "Mais les feat que tu nous envoies Styleto", "Euh ????? Pardon mais c’est trop pour moi ! J’ai hâte", peut-on notamment lire parmi les nombreux commentaires sous la publication Instagram de Styleto et de Grand Corps Malade.

L'artiste lyonnaise, révélée sur Youtube, poursuit sa belle année 2026 après une première participation aux Enfoirés ou encore un rôle de co-animatrice à venir dans l'émission The Voice Kids sur TF1 aux côtés de Nikos Aliagas.