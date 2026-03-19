"La maternité n’est pas une fin sportive, mais un nouvel élan" : Chloé Trespeuch se dévoile dans un documentaire

"La maternité n’est pas une fin sportive, mais un nouvel élan !" Chloé Trespeuch a annoncé la nouvelle ce mercredi soir sur ses réseaux sociaux. La snowboardeuse lyonnaise qui fut la porte-drapeau de la délégation tricolore lors des Jeux Olympiques de Milan-Cortina fera prochainement l’objet d’un documentaire intitulé Trajectoires – Donner la vie sans renoncer à l’Olympe.

"C’est le récit de mon aventure de jeune maman et de mon retour au plus haut niveau. Une histoire de résilience, de transformation, portée par cette nouvelle force qui nous pousse à continuer, même quand le chemin semble difficile. Parce que les rêves ne s’arrêtent pas après un enfant, ils se réinventent", commente Chloé Trespeuch dans une publication sur son compte Instagram. La jeune femme est en effet devenue la maman d’un petit Marlo en décembre 2024. Elle avait fait son retour sur les pistes trois mois plus tard.

Le documentaire sera prochainement diffusé sur la chaîne L'Équipe. Aucune date n’est pour l’instant donnée. A noter que trois avant-premières sont prévues au mois d’avril en présence de la snowboardeuse. L’une d’entre elles se déroule le mercredi 15 avril à Lyon au cinéma Pathé Bellecour.