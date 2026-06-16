Julia Grid-Costantino, Miss Rhône 2026 : "A nous de montrer que l’on peut rester des femmes authentiques et simples"

Rien ne semble pouvoir arrêter Julia Grid-Costantino. Après l’écharpe de Miss Grand Lyon 2026, la jeune femme de 23 ans a remporté ce vendredi 12 juin à Vaugneray la couronne de Miss Rhône 2026. De quoi réjouir la Lyonnaise, cheffe de projet dans les cosmétiques à la Rosée.

"On va avoir un été bien chargé en vue de l’élection de Miss Rhône-Alpes avec beaucoup de préparation sur le plan sportif, nutrition mais aussi de la prise de parole", explique Julia Grid-Costantino. L’élection régionale est en effet la suite de l’aventure pour la jeune femme. Miss Rhône-Alpes 2026 se déroulera le 19 septembre prochain à Villefranche-sur-Saône avec au bout pour la grande gagnante une qualification pour Miss France 2027.

"Le Rhône est en force cette année pour tenter de décrocher la couronne de Miss Rhône-Alpes", assure Julia Grid-Costantino faisant référence à sa 1ère dauphine, Flavie Sonnery, également qualifiée pour l’élection régionale à la rentrée. Ayant pour modèle Amandine Petit, Miss France 2021, la nouvelle Miss Rhône veut également s’inspirer de ses rencontres. "On a la chance de partir toute l’année à la rencontre de personnes plus enrichissantes les unes que les autres", assure-t-elle ajoutant vouloir en tant que Miss "mettre la femme en avant". "C’est à nous de montrer que l’on peut rester des femmes authentiques et simples", confie Julia Grid-Costantino dans un sourire.

Son adresse préférée à Lyon ? Amore Mio, 10 rue du Palais Grillet, Lyon 2

"Une adresse italienne à Cordeliers. Je suis d’origine italienne et j’aime particulièrement la cuisine italienne. C’est une très bonne adresse pour manger de bonnes focaccias, de la burrata, des tomates… Tout ce qu’on aime l’été !"