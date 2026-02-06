JO d’hiver 2026 : tous les regards tournés vers la porte-drapeau lyonnaise Chloé Trespeuch 

C’est l’évènement en Italie. Les Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina débutent ce vendredi avec la traditionnelle cérémonie d’ouverture. Cette dernière se déroulera à partir de 20h avec un spectacle auquel participeront de nombreux artistes à l’exemple de Mariah Carey, Andréa Bocelli ou encore Laura Pausini.

Tous les regards seront forcément tournés vers la délégation française de ces JO d’hiver 2026 composée de 161 athlètes. La ville de Lyon sera représentée avec plusieurs sportifs, notamment la snowboardeuse Chloé Trespeuch désignée porte-drapeau de la France aux côtés du skieur Clément Noël.

Celle qui vit à Lyon est d’ailleurs déjà arrivée en Italie et débute l’entrainement ce vendredi en vue des épreuves qui auront lieu du 12 au 15 février. Chloé Trespeuch espère bien monter sur le podium et ramener des médailles comme elle l’avait lors des précédentes éditions de la compétition. La snowboardeuse lyonnaise avait en effet décroché le bronze en 2014 et l’argent en 2022.

L’année 2026 a également bien débuté pour la sportive. Chloé Trespeuch a notamment réalisé un double podium au mois de janvier lors de la Coupe du monde de snowboardcross en Chine. Devenue maman d’un petit Marlo en décembre 2024, l’athlète ayant remporté le Globe de Cristal la même année a montré aux yeux du monde entier qu’il était possible d’allier maternité et compétition en reprenant le chemin de l’entrainement… seulement trois mois après la naissance de son fils.