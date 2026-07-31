Découvrez les 16 candidates à l’élection de Miss Rhône-Alpes 2026 (PHOTOS)

Qui succédera à Noémie Baiamonte et représentera la région Rhône-Alpes à l’élection de Miss France 2027 ? Réponse le samedi 19 septembre du côté de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône à l’occasion de l’élection de Miss Rhône-Alpes 2026. L’événement se déroulera en présence de Hinaupoko Devèze, Miss France 2026. Elles sont cette année 16 candidates âgées de18 à 29 ans en lice pour l’écharpe régionale. Leurs portraits ont été dévoilés il y a quelques jours par le Comité Miss Rhône-Alpes.

Candidate N° 1 : Léane Regat, 19 ans

Habite à Argonay (Haute-Savoie)

Candidate N° 2 : Margaux Bescond, 29 ans

Habite à Susville (Isère)

Candidate N° 3 : Victoria Leva, 26 ans

Habite à Saint-Péray (Ardèche)

Candidate N° 4 : Amélie Neel, 19 ans

Habite à Saint-Chamond (Loire)

Candidate N° 5 : Élise Varrambier, 19 ans

Habite à Bresse Vallons (Ain)

Candidate N° 6 : Alice Papazian, 18 ans

Habite à Allan (Drôme)

Candidate N° 7 : Clara Pralong, 25 ans

Habite à Saint-Jean-de-Bournay (Isère)

Candidate N° 8 : Flavie Sonnery, 19 ans

Habite à Belleville-en-Beaujolais (Rhône)

Candidate N° 9 : Angelina Valetic, 19 ans

Habite à Arbent (Ain)

Candidate N° 10 : Julia Grid-Costantino, 23 ans

Habite à Lyon (Rhône)

Candidate N° 11 : Mélissa Girault-Fournet, 23 ans

Habite à Pierrelatte (Drôme)

Candidate N° 12 : Clémentine Laclais, 19 ans

Habite à La Ravoire (Savoie)

Candidate N° 13 : Maeva Riffard, 19 ans

Habite à Roiffieux (Ardèche)

Candidate N° 14 : Justine Neel, 25 ans

Habite à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire)

Candidate N° 15 : Ombeline Chevalier, 21 ans

Habite à Villefranche-sur-Saône (Rhône)

Candidate N° 16 : Lisa Chaze, 24 ans

Habite à La Murette (Isère)

Les photos officielles des candidates ont été prises par Mathilde Photographe