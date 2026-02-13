JO d’hiver 2026 : la déception pour la lyonnaise Chloé Trespeuch

Les Jeux Olympiques de Milan-Cortina se poursuivent en Italie. Ce vendredi, les espoirs reposaient sur les épaules de la lyonnaise Chloé Trespeuch, la porte-drapeau de la délégation française de la compétition. Ce fut finalement la déception pour la sportive, qui espérait une médaille, éliminée dès les quarts de finale en snowboardcross.

"Je ne fais pas un bon départ mais ça fait quelques jours que je ne fais pas de bon départ. Il y avait de quoi revenir sur la piste, de quoi construire des dépassements. Je fais quelques erreurs, je suis un peu dans le paquet. La neige a ramolli. C'est dur... il faudra que j'analyse ça avec les coachs mais ce n'est pas du tout ce pour quoi je me suis préparée. Je ne me suis pas préparée pour sortir en quarts, je ne suis pas revenue de grossesse pour faire ça...", a-t-elle déclaré en larmes au micro de France TV.