Caroline Garcia devient maman : l’ancienne championne lyonnaise présente son fils Pablo

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Caroline Garcia, près d’un an après ses adieux au tennis professionnel.

L’ancienne numéro 4 mondiale a annoncé sur Instagram la naissance de son premier enfant.

Le petit garçon se prénomme Pablo. Plusieurs photographies publiées ce jeudi montrent la jeune mère, son époux Borja Duran et leur nouveau-né, déjà rentré à la maison.

"Les mots ne suffisent pas à exprimer la beauté de devenir parents", écrit la Lyonnaise, qui se dit reconnaissante que l’accouchement se soit bien déroulé.

Une grossesse annoncée au printemps

Caroline Garcia avait révélé être enceinte à la fin du mois de mars. Mariée depuis juillet 2025 avec Borja Duran, universitaire spécialisé dans le marketing numérique, elle avait quitté le circuit quelques mois plus tôt.

La Française avait disputé son dernier tournoi lors de l’US Open 2025, expliquant alors se sentir apaisée au moment de mettre fin à sa carrière.

Caroline Garcia a passé quatorze saisons sur le circuit WTA. Elle a atteint la quatrième place mondiale en simple et remporté les Masters de fin d’année en 2022.

La Lyonnaise compte également deux titres à Roland-Garros en double, décrochés en 2016 et 2022 avec Kristina Mladenovic. Elle avait aussi atteint les quarts de finale du tournoi parisien en simple.