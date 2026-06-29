"Je ne marche plus" : les confidences de Mimie Mathy sur son état de santé

Alors qu’un épisode inédit de Joséphine, ange gardien sera diffusé le lundi 6 juillet à la télévision belge, Mimie Mathy est sortie du silence en se confiant au magazine Ciné-Télé-Revue. L’actrice née dans le 7e arrondissement de Lyon a fait des confidences sur son état de santé qui ne lui avait pas permis de participer à l’édition 2026 des Enfoirés.

"Je ne marche plus. Enfin, j’ai beaucoup de difficultés à marcher, mais ça, c’est lié à ma configuration", déclare-t-elle évoquant le tournage du dernier épisode. "L’avantage de Joséphine, c’est qu’elle se déplace en claquant des doigts et elle se déplace très vite. Du coup le réalisateur Christophe Barraud a eu des idées très drôles. Du genre, Joséphine qui se fait choper au radar avec un pigeon ! Ça m’a fait beaucoup rire", explique Mimie Mathy qui souffre d’achondroplasie, une maladie génétique à l’origine de son nanisme.

"Ce n’est jamais facile d’accepter", poursuit la comédienne concernant son état de santé. Celle qui assure être "quelqu’un de très indépendant" confie aussi "qu’il y a des moments où ce n’est pas facile d’accepter de devenir plus dépendante, mais bon… Je n’ai pas le choix, on va faire avec, et je vais continuer à m’entourer suffisamment pour ne pas être une charge pour les gens qui sont avec moi et gérer ça au mieux".

Mimie Mathy entend ainsi poursuivre sa carrière d’actrice. "Ça ne m’empêchera pas de tourner, ni d’écrire, ni de voyager, ni de continuer à avoir des projets ! Là, d’ailleurs, je prépare un nouveau spectacle, dans lequel j’assumerai le fauteuil roulant. [...] Si je dois apparaître en fauteuil roulant à l’écran, ce sera dans une autre série [que Joséphine, ndlr] qui est en préparation et qui j’espère verra le jour", déclare la native de Lyon.