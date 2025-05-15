Courir pour Elles : la traditionnelle vague rose déferle sur trois jours cette année

Une édition placée sous le signe des nouveautés. La traditionnelle vague rose de Courir pour Elles est attendue dès ce vendredi au Grand Parc de Miribel-Jonage.

L’évènement, ayant pour objectif de lutter contre les cancers féminins par la pratique d’une activité physique, se tient en effet cette année sur trois jours. Ce vendredi sera la journée consacrée aux entreprises inscrites (de 9h à 14h30) tandis que ce samedi est réservé aux familles et aux amis (de 10h45 à 13h). La vague rose 100% féminine déferlera ce dimanche de 9h à 10h30.

Pour rappel, plusieurs formats sont proposés aux participants, notamment de la course à pied ou de la marche de 10 ou 5 kilomètres. Des formats mixtes et connectés sont également prévus jusqu’au 31 mai pour ceux ne pouvant participer à l’évènement de ce week-end.

L’édition 2024 de Courir pour Elles avait réuni près de 15 000 participantes.