Quelle place pour Lyon au classement des villes où l’on soigne le mieux les femmes en France ?

Quelles villes françaises prennent le mieux en compte la santé des femmes ? Le magazine Femme Actuelle a mené durant un an une grande enquête sur le sujet dont les résultats viennent d’être publiés à l’approche notamment des élections municipales.

Ce sont en tout 17 critères qui ont été pris en compte dans le cadre de cette étude : la densité des médecins généralistes, des gynécologues, des infirmiers, des sage-femmes ou encore le nombre de maternités, de services hospitaliers spécialisés dans l’endométriose ou la ménopause…

Selon les résultats de Femme Actuelle, Lyon est à la peine au classement des villes françaises où les femmes sont bien soignées puisque la capitale des Gaules n’arrive qu’à la 15e place. Sur le podium, on retrouve Bayonne, Bordeaux et Lille. Le top 10 est également composé de Toulouse, Rouen, Nancy, Paris, Rennes, Poitiers et Marseille.

Du côté de la santé des femmes à Lyon, plusieurs services dédiés ont été ouverts dans les hôpitaux, notamment consacrés à l’endométriose, aux règles abondantes et à la ménopause. Une Maison des femmes accueillant les personnes victimes de violences est également ouverte depuis plus d’un an à l’hôpital Edouard Herriot.