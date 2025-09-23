Un nouveau rôle à la télévision pour Mayane (Un p’tit truc en plus)

La carrière d’actrice de Mayane se poursuit. Après avoir été révélée dans la comédie d’Artus Un p’tit truc en plus et avoir fait sensation dans l’émission Danse avec les stars, la Villeurbannaise enchaîne les projets. La jeune actrice n’a pas manqué de dévoiler ce lundi soir ce qu’il en était. Elle rejoint le casting de la série Joséphine, ange gardien.

On peut notamment découvrir sur les réseaux sociaux une photo de Mayane aux côtés de Mimie Mathy et d’Élodie Varlet, connue elle pour son rôle dans la série Plus belle la vie. "Clap ! C’est officiel, le ciel nous envoie du lourd ! Premier jour de tournage", indique DEMD Productions, la société en charge de Joséphine, ange gardien.

De quoi réjouir les fans de Mayane qui n’ont pas manqué de la féliciter. La date de diffusion de cet épisode inédit de la série diffusée depuis 1997 sur TF1 n’est pas encore connue.