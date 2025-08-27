Mimie Mathy : sa douce déclaration à son mari pour leur anniversaire de mariage

Mimie Mathy s’exprime rarement sur les réseaux sociaux. La comédienne a pourtant décidé de le faire ce mercredi pour une occasion bien précise. La star de la série Joséphine, ange gardien célèbre ses noces de porcelaine avec son mari Benoit Gérard.

"Notre vie est belle même si elle n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle suit son cours et on avance au fil des joies et des peines, des douleurs et des bonheurs, des naissances et des départs. On s’est di oui pour le meilleur et… le moins meilleurs parfois", écrit Mimie Mathy dont l’état de santé a beaucoup fait parler ces derniers mois.

"Tant que j’aurai ma main dans la tienne, je continuerai à écrire le mot bonheur. Merci mon amour pour ces 20 premières années et en route pour la suite", conclut la comédienne lyonnaise dans un post accompagné d’une photo du mariage datant de 2005.