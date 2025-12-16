"Je reste très optimiste" : Mimie Mathy donne des nouvelles de son état de santé

La période des fêtes de fin d’année sera synonyme d’un retour sur le petit écran. Celui de Joséphine, ange gardien dont un épisode inédit sera diffusé sur TF1 le lundi 29 décembre. La chaîne n’avait pas proposé de nouveaux épisodes de la série depuis plus de deux ans. De quoi réjouir les fans de Mimie Mathy qui a eu l’occasion de s’exprimer sur ce retour mais également sur son état de santé qui n’a cessé de faire parler ces dernières années.

"J’ai du mal à marcher. Pour l’instant, je tiens quand même debout. Même si je me déplace moins bien, je reste très optimiste. J’ai la chance que tout aille bien par ailleurs, mais mes jambes sont un peu défaillantes", déclare la comédienne née à Lyon dans une interview à Télé Magazine. "J’estime avoir de la chance : je fais le métier que j’aime. Je partage ma vie entre Paris et la Provence. Franchement, la vie est belle. J’ai un mari qui m’aime et que j’aime, et neuf petits-enfants", ajoute Mimie Mathy que les téléspectateurs devraient également revoir sur la scène des Enfoirés. Les prochains spectacles se dérouleront du 13 au 19 janvier à l’Accor Arena à Paris.

L’interprète de l’inoubliable Joséphine Delamarre devrait se déplacer sur la scène à l’aide d’un scooter électrique comme elle l’avait fait l’année dernière. "Je pense qu’on va faire sensiblement la même chose. Bercy c’est une grande scène encore. Mais je serai présente", assure l’actrice.