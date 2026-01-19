Mimie Mathy finalement absente du concert des Enfoirés

C’était l’évènement ces derniers jours du côté de l’Accor Arena de Paris. La troupe des Enfoirés donnait ses traditionnels concerts qui feront prochainement l’objet d’une diffusion sur TF1. Ce sont en tout 72 000 spectateurs qui sont venus applaudir les différents artistes réunis pour la bonne cause.

Plusieurs absences ont cependant été relevé, notamment celle de Mimie Mathy. La comédienne d’origine lyonnaise avait pourtant fait savoir il y a quelques semaines qu’elle serait bien présente sur la scène de l’Accor Arena de Paris à l’aide d’un scooter électrique comme l’actrice l’avait fait l’année dernière. "Je pense qu’on va faire sensiblement la même chose. Bercy c’est une grande scène encore. Mais je serai présente", déclarait Mimie Mathy dans une interview à Télé Magazine.

Un entretien au cours duquel l’interprète de Joséphine Delamarre avait évoqué ses problèmes de santé. "J’ai du mal à marcher. Pour l’instant, je tiens quand même debout. Même si je me déplace moins bien, je reste très optimiste. J’ai la chance que tout aille bien par ailleurs, mais mes jambes sont un peu défaillantes", confiait-elle.

Seulement, Mimie Mathy était absente lors de cette édition 2026 des Enfoirés. La raison a été dévoilée par Anne Marcassus, directrice artistique de l’évènement. "Mimie a une bronchite carabinée", a-t-elle révélé assurant que les artistes absents pouvaient suivre les concerts malgré tout via un groupe WhatsApp. "Ils sont là avec nous."