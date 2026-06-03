La traditionnelle vague rose de Courir pour Elles de retour près de Lyon

Plus de 15 000 participants sont attendus ce week-end à l’occasion de la 17e édition de Courir pour Elles. La traditionnelle vague rose est attendue dès ce vendredi au Grand Parc de Miribel-Jonage.

L’évènement, ayant pour objectif de lutter contre les cancers féminins par la pratique d’une activité physique, se tient une nouvelle fois cette année sur trois jours. Ce vendredi sera la journée consacrée aux entreprises inscrites tandis que ce samedi est réservé aux familles et aux amis. La vague rose 100% féminine déferlera ce dimanche matin avec un village santé à découvrir.

Pour rappel, plusieurs formats sont proposés aux participants, notamment de la course à pied ou de la marche de 10 ou 5 kilomètres.

L’événement pourra également compter sur sa marraine et son parrain : l’endocrinologue et gynécologue Pascale Mirakian et le restaurateur lyonnais Christophe Marguin.