Florence Foresti et Mimie Mathy parmi les personnalités préférées des Français

C’est une tradition chaque année mais la tradition change un peu en cette fin d’année 2025. Alors que le JDD le publiait depuis 1988, année de sa création, le classement des personnalités préférées des Français a été publié ce vendredi par TF1 et LCI.

Une nouvelle fois, Jean-Jacques Goldman prend la tête de ce palmarès avec 43,7% de citations. Il devance deux autres chanteurs : Florent Pagny (30,1%) et Francis Cabrel (27,9%). Du côté des femmes, la première personnalité plébiscitée est l’actrice Sophie Marceau qui prend la sixième place du classement.

Deux Lyonnaises, habituées de ce tableau, sont également présentes. Il s’agit de l’humoriste Florence Foresti qui est 21e au classement. La comédienne Mimie Mathy, qui fera son grand retour ce lundi 29 décembre en prime-time dans un épisode inédit de Joséphine, ange gardien, arrive cette année 29e.

On retrouve également dans cette nouvelle édition du palmarès des personnalités préférées des Français Omar Sy (4e), Zinédine Zidane (5e), Mylène Farmer (7e), Léon Marchand (14e), Audrey Fleurot (17e), Antoine Dupont ( 27e), Pierre Niney (32e), Louane (34e), Clara Luciani (42e) ou encore Hugo Décrypte (49e).