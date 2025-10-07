"On va toutes y passer un moment ou à un autre" : un salon consacré à la ménopause à Lyon

Parler de la femme et de sa santé. Tel est aujourd’hui l’objectif d’Émilie Boulay-Luce, une Lyonnaise de 41 ans. "J’ai fait plusieurs métiers dans ma vie, dont le principal était assistante de direction. Je me suis reconvertie il y a trois ans pour accompagner les femmes en parcours PMA, et au fil du temps je me suis formée au cycle menstruel, à la fertilité et au parcours PMA", explique-t-elle.

Après avoir lancé il y a deux ans un festival dédié au bien-être et à la fertilité, Émilie Boulay-Luce a décidé d’aller plus loin avec d’autres évènements consacrés cette fois-ci à la santé féminine, à la maternité et à la périménopause. Ce dernier sujet fera l’objet d’un salon ce week-end dans le 7e arrondissement de Lyon. Le rendez-vous est donné ce samedi et ce dimanche 6 boulevard de l’Artillerie. "C’est un thème que personne n’aborde qui est très tabou. La fertilité et la maternité on n’y passe pas forcément mais la ménopause on va toutes y passer un moment ou à un autre. Ce thème mérité d’être abordé", assure la Lyonnaise.

Au programme de ce salon dédié à la périménopause : des exposants, des conférences, des ateliers, des espaces bien-être. "Le but est vraiment de tout regrouper dans un même lieu. Que les femmes viennent, qu’elles passent un moment hors du temps, qu’elles prennent soin d’elles et qu’elles repartent avec des solutions concrètes", insiste Émilie Boulay-Luce qui tient également à préciser une chose. "On ne se substitue pas à un protocole médical, on va être à côté du médecin."