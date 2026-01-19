Double podium en Coupe du monde pour Chloé Trespeuch

Elle est en lice pour devenir l’un des porte-drapeaux de la France pour les Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina qui débuteront le 6 février prochain. Chloé Trespeuch a fait sensation ce week-end lors de l’étape de Coupe du monde de snowboardcross à Dongbeiya en Chine. La Lyonnaise est montée à deux reprises sur le podium avec une troisième place ce samedi puis la seconde marche ce dimanche juste derrière sa compatriote Julie Nirani Pereira.

Il s’agit des meilleurs résultats de Chloé Trespeuch depuis son retour à la compétition après sa pause maternité. La sportive est en effet la maman depuis plus d’un an d’un petit Marlo qui ne manque pas de la suivre lors de ses différentes courses. Ce double podium est de bon augure pour la snowboardeuse résidant dans le Rhône qui espère décrocher une médaille olympique dans quelques semaines en Italie. "Mais noooon ! Trooop heureuse de faire 2 podiums en Coupe du Monde en 2 jours", a réagi la principale intéressée sur Instagram.