A tout juste une semaine de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) ont dévoilé ce vendredi en fin d’après-midi les noms des deux duos de porte-drapeaux de l’équipe de France présente lors de la compétition. La snowboardeuse lyonnaise Chloé Trespeuch a été nommée aux côtés du skieur Clément Noël pour porter le drapeau. Elle était opposée à Julia Nirani Pereira, également snowboardeuse.

L’année 2026 se poursuit donc de la plus belle des manières pour Chloé Trespeuch dont le parcours ne cesse d’impressionner. Déjà médaillée en argent et en bronze respectivement lors des JO de 2022 et de 2014, la sportive collectionne les podiums depuis le début de l’année. Celle qui est devenue maman d’un petit Marlo il y a un peu plus d’un an a notamment réalisé un double podium lors de la Coupe du monde de snowboardcross en Chine il y a deux semaines.