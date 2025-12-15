Moins d’un an après la naissance de son fils, Chloé Trespeuch retrouve le podium d’une Coupe du monde

"Podiuuuuum en Coupe du Monde avec Aidan Chollet !" Chloé Trespeuch a laissé éclater sa joie ce dimanche sur ses réseaux sociaux quelques heures après sa médaille de bronze obtenue par équipes lors de la compétition qui se déroulait ce week-end à Cervinia en Italie.

"Si contente de retrouver une belle performance moins d’un an après la naissance de Marlo. De bonnes sensations, des runs très serrés au contact, c’était le snowboardcross comme je l’aime, aujourd’hui !", a déclaré Chloé Trespeuch sur Instagram avec plusieurs photos, notamment une avec son petit garçon sur le podium.

"Le week-end n’avait pourtant pas bien commencé avec un accrochage dans un virage et une 15ème place lors de la course individuelle de samedi. Mais trèès contente de cette seconde journée de finale à la bataille", précise la snowboardeuse lyonnaise qui file parfaitement vers les Jeux olympiques de Milan qui se dérouleront du 6 au 22 février 2026.

Chloé Trespeuch avait surpris tout le monde en reprenant la compétition en mars dernier moins de trois mois après la naissance de son premier enfant.