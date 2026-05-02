"C’est plus une aventure qu’une course" : deux Lyonnaises veulent relever le défi du Raid Amazones

"Les Fenottes". Une référence évidente à la ville où Aurélie Moris et Emeline Chevallier vivent. Ces deux amies lyonnaises de 42 et 39 ans ont décidé de se lancer le défi du Raid Amazones, un raid 100% féminin fondé en 2001 par l’animateur de télévision Alexandre Debanne. Cette nouvelle édition se déroulera à la fin de l’année 2026. Ni les dates exactes ni la destination n’ont pour le moment été dévoilées par les organisateurs mais la motivation est clairement là du côté du binôme des "Fenottes".

"On avait déjà rigolé sur le fait de faire Pekin Express toutes les deux. Ce qu’on n’a pas fait…", nous confient les deux mamans lyonnaises. "J’ai embarqué Emeline. J’avais envie de me lancer dans un projet un peu plus large de course mais pas que...", explique Aurélie Moris exerçant le métier de photographe. "On se connait des bancs de la fac. Je n’ai jamais fait de course à pied pour le coup", complète Emeline Chevallier, responsable communication pour le réseau des diplômés de l’EM Lyon. "C’est plus une aventure qu’une course", résument les deux Lyonnaises.

Les entraînements ont déjà commencé pour le binôme qui devra faire face à des épreuves de course à pied, d’orientation, de canoë, de VTT ou encore de tir à l’arc. "On s’entraîne deux à trois fois par semaine ensemble", assurent Aurélie et Emeline. "L’autre partie qui nous prend beaucoup de temps, c’est la recherche de sponsors", ajoutent-elles. La participation à cette édition 2026 du Raid Amazones s’élève en effet à 4800 euros (TTC) par concurrent (hors billet d’avion). "Le raid est l’aboutissement de toute une année de travail. L’idée est de gagner sa place. Quand on sera sur la ligne de départ, ce sera déjà une réussite", affirment les "Fenottes" qui ont lancé une cagnotte en ligne pour l’occasion. Les deux participantes comptent déjà deux sponsors à savoir l’établissement de restauration rapide People’s Kitchen et l’agence événementielle lyonnaise Agence Whats’on.

Aurélie Moris et Emeline Chevallier soutiendront également durant leur aventure l’association Bonher dédiée à la santé émotionnelle des femmes. "Ça avait du sens pour nous. Dans les valeurs du raid, il y a beaucoup d’entraide et de solidarité entre les femmes. Ce sont aussi les valeurs véhiculées par l’association Bonher. On ne veut pas courir juste pour courir", conclut le binôme qui ne manque pas de partager les coulisses de leur préparation au Raid Amazones sur un compte Instagram dédié.