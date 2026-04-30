Ce salon dédié aux femmes en reconversion professionnelle de retour à Lyon

Il est de retour. Le salon Profession’L s’installe à nouveau à Lyon le temps de deux jours. Le rendez-vous sera donné les 2 et 3 juillet du côté de l’Hippodrome de Parilly à Bron. "L’unique salon qui révèle la carrière des femmes" permettra notamment aux femmes de rencontrer différents acteurs pour les aider dans leurs ambitions professionnelles. Des ateliers pratiques, des conférences et des tables rondes sont notamment au programme.

Le thème de l’édition 2026 du salon Profession’L est celui de l’argent. "C’est encore un sujet trop souvent tabou. Pourtant, c’est un levier essentiel d’indépendance, de liberté et de choix", explique Valentine Mulliez, présidente et co-fondatrice de l’association Profession’L à l’origine de l’événement.

"Revenir à Lyon après plusieurs années, c’est à la fois une évidence et une vraie joie. Cette ville a toujours occupé une place importante dans l’histoire de Profession’L, avec une énergie entrepreneuriale et une envie d’avancer très fortes", poursuit-elle.

A noter que l’entrée au salon Profession’L est offerte sur inscription.