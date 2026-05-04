Un premier magasin dans le Rhône pour cette enseigne : la date d’ouverture connue

Du nouveau dans quelques jours du côté de la zone commerciale Givors 2 Vallées située à une trentaine de kilomètres de l’agglomération lyonnaise. Un tout nouveau magasin s’apprête en effet à ouvrir ses portes.

Il s’agit de l’enseigne Noz spécialisée dans le déstockage avec à retrouver sur place d’importantes promotions sur du prêt-à-porter, de la décoration, de l’hygiène ou encore de l’alimentation. Ce magasin Noz sera le premier dans le département du Rhône. Il ouvrira ses portes le mardi 19 mai à 9 heures.

Dans la région, on peut retrouver l’enseigne à Tignieu-Jameyzieu et Saint-Alban-de-Roche en Isère, à Saint-Etienne dans la Loire et à Meximieux dans l’Ain.