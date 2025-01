Chloé Trespeuch annonce la naissance de son premier enfant

"Bienvenue Marlo." Chloé Trespeuch a annoncé la naissance de son premier enfant ce dimanche soir. Il s’agit d’un petit garçon prénommé Marlo né le 30 décembre 2024. La snowboardeuse lyonnaise a publié plusieurs photos des premiers jours de cette nouvelle vie. La nouvelle n’a en tout cas pas manqué de réagir avec de nombreux commentaires sous la publication.

Chloé Trespeuch, détentrice du dernier Globe de Cristal, avait eu l’occasion de se confier sur sa future maternité dans un entretien accordé en septembre dernier à la rédaction de Lyon Femmes. "J’ai vraiment la volonté de concilier cette vie d’athlète et cette vie de femme. Ce n’est pas toujours facile... On grandit en tant que machine à gagner pour toujours repousser les limites et pousser son corps dans ses retranchements. Là, c’est un tout autre projet qui apprend à ralentir et à mettre ses envies de femme au cœur de son mode de vie. C’était l’aventure que j’avais envie de vivre : concilier ma vie de femme, cette pause bébé et le retour à la performance pour continuer de vivre ces émotions du sport qui me passionne toujours autant", avait confié la sportive dont l’un des prochains défis sera les Jeux Olympiques de Milan-Cortina en février 2026.

La snowboardeuse devrait reprendre l'entraînement dès le mois de mars.