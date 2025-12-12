Cette marque de prêt-à-porter "qui casse les codes" de la maternité ouvre un pop-up store à Lyon

L’heure est à la recherche de cadeaux à glisser sous le sapin pour Noël. Avis aux futures et jeunes mamans avec l’information qui suit. La marque de vêtements Daronnes s’installe le temps de quelques jours à Lyon.

Un pop-up est en effet ouvert jusqu’à dimanche du côté de la place des Jacobins dans le 2e arrondissement. Le rendez-vous est plus exactement donné au sein de l’espace No Bad Day situé 25 rue du Port du Temple.

A découvrir sur place les différentes pièces de Daronnes dont l’objectif est de "casser les codes" de la maternité. "L’objectif est de proposer des pièces pour la grossesse, pour l’allaitement et pour après, qui changent ce qu’on voit habituellement dans la maternité", explique dans une vidéo Sirina Haurani, co-fondatrice de la marqué née en 2023. Il sera par exemple possible de retrouver des bodys, des pantalons ou encore des ensembles.

"Les Daronnes ont 1000 visages, badass, sexy, glamour, débordées, hyper organisées, sportives ou pas, healthy ou moins. Elles aspirent à une chose : rester une femme avant tout, c'est notre raison d'être. Daronnes est un vestiaire chic, tendance et sexy dans lequel on peut travailler, danser, flâner pour répondre aux aspirations des femmes d'aujourd'hui", peut-on également lire sur le site internet de Daronnes.