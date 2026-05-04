"Je ne suis pas de celles qui s’engagent à moitié" : Mélina Robert-Michon veut participer aux JO 2028

Il y a quelques semaines, Mélina Robert-Michon faisait parler d’elle en battant le record du monde du lancer de disque pour une athlète de plus de 45 ans. Une prouesse réalisée lors d’une compétition à Ramona aux États-Unis. De quoi donner des envies à la discobole lyonnaise à la carrière impressionnante.

Mélina Robert-Michon vient ainsi d’annoncer un nouvel objectif pour les prochaines années. Celle qui fut porte-drapeau des Jeux olympiques de Paris 2024 souhaite participer à la compétition olympique de 2028 à Los Angeles. "J’avais besoin de temps. Le temps de me préparer, de me tester, de m’assurer que j’étais prête à relever un défi aussi grand. Parce que je ne suis pas de celles qui s’engagent à moitié", indique l’athlète.

"Les sensations retrouvées lors de la préparation hivernale et mes récentes performances me confortent dans l’idée que je suis toujours à ma place dans le cercle. J’ai encore la "niaque" et l’envie de me confronter aux meilleures. L’objectif est clair : préparer Los Angeles pour aller y chercher une médaille", poursuit-elle. Il s’agira donc des huitièmes Jeux olympiques de Mélina Robert-Michon pour celle qui fêtera ses 47 ans au mois de juillet.