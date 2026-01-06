JO d’hiver 2026 : Chloé Trespeuch en lice pour devenir l’une des porte-drapeaux de la France

Les candidats au rôle de porte-drapeaux de la délégation française pour les Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina sont désormais connus. La liste des athlètes candidats a été dévoilée ce mardi en fin de matinée par la Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF).

Parmi les deux femmes sélectionnées, on retrouve la snowboardeuse lyonnaise Chloé Trespeuch, déjà médaillée en argent et en bronze respectivement lors des JO en 2022 et 2014, et lau. Celle qui est devenue maman d’un petit Marlo il y a un peu plus d’un an ne cesse d’impressionner après avoir repris le chemin de la compétition trois mois seulement après son accouchement. La sportive avait notamment remporté il y a quelques semaines le bronze par équipes lors de la Coupe du monde en Italie il y a quelques semaines.

L’autre candidate féminine en lice pour devenir la porte-drapeau de la France est une autre snowboardeuse en la personne de Julia Nirani Pereira. Du côté des hommes, les patineurs artistiques Kevin Aymoz, Guillaume Cizeron et Adam Siao Him Fa sont candidats tout comme les skieurs alpins Victor Muffat-Jeandet et Clément Noël.

"Pour être candidat, les athlètes devaient déjà avoir participé aux Jeux, incarner les valeurs olympiques et paralympiques, répondre à des critères stricts d’intégrité, et ne jamais avoir été porte-drapeau", peut-on lire dans un communiqué. Les noms des grands gagnants seront dévoilés le 30 janvier, une semaine avant le coup d’envoi des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina qui se dérouleront du 6 au 22 février 2026.