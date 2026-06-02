Cette enseigne ouvre dans quelques jours un deuxième magasin dans le Rhône 

Un nouveau magasin Noz est sur le point d’ouvrir ses portes dans l’agglomération lyonnaise. Après Givors, c’est à Saint-Priest que l’enseigne spécialisée dans le déstockage va s’installer.

Le rendez-vous est donné dès le mardi 16 juin au 224 Route de Grenoble au sein de la zone commerciale du Lidl avec au bout de bonnes affaires à faire sur plus de 800 m². "Chez Noz, pas de production : tous les produits proposés sont issus de surstocks, de fins de séries, de liquidations ou d’annulations de commandes. L’enseigne propose chaque semaine des arrivages variés à prix imbattables dans de nombreux univers : décoration, alimentation, hygiène, beauté, bricolage, animalerie, livres, papeterie, vins, bières, et idées cadeaux", peut-on lire dans un communiqué.

A noter que ce nouveau magasin à Saint-Priest proposera également un espace mode avec des vêtements de marques, chaussures et accessoires ainsi qu’un espace surgelés.