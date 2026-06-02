Et aussi à Lyon

Cette enseigne ouvre dans quelques jours un deuxième magasin dans le Rhône 

Cette enseigne ouvre dans quelques jours un deuxième magasin dans le Rhône 
Cette enseigne ouvre dans quelques jours un deuxième magasin dans le Rhône - DR/Noz

L’information est désormais officielle.

Un nouveau magasin Noz est sur le point d’ouvrir ses portes dans l’agglomération lyonnaise. Après Givors, c’est à Saint-Priest que l’enseigne spécialisée dans le déstockage va s’installer.

Le rendez-vous est donné dès le mardi 16 juin au 224 Route de Grenoble au sein de la zone commerciale du Lidl avec au bout de bonnes affaires à faire sur plus de 800 m². "Chez Noz, pas de production : tous les produits proposés sont issus de surstocks, de fins de séries, de liquidations ou d’annulations de commandes. L’enseigne propose chaque semaine des arrivages variés à prix imbattables dans de nombreux univers : décoration, alimentation, hygiène, beauté, bricolage, animalerie, livres, papeterie, vins, bières, et idées cadeaux", peut-on lire dans un communiqué.

A noter que ce nouveau magasin à Saint-Priest proposera également un espace mode avec des vêtements de marques, chaussures et accessoires ainsi qu’un espace surgelés.

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