Une première boutique à Lyon pour cette marque de meubles et d’objets de décoration

Une toute nouvelle boutique s’apprête à ouvrir ses portes dans le 2e arrondissement de Lyon. Il s’agit de la marque Camif, spécialisée dans la vente de meubles en ligne. Le rendez-vous sera donné dès le mardi 3 mars au 4 rue Jean de Tournes, à deux pas de la place des Jacobins.

Fondée à Niort en Nouvelle-Aquitaine en 1947, Camif fut d’abord une coopérative lancée par la Maif et réservée au personnel de l’Éducation nationale. L’entreprise a connu le succès avant de se voir rattraper dans les années 2000 par le développement de la vente en ligne. Celle que l’on appelle la Camif fait faillite en 2008 avant d’être rachetée dans la foulée et de devenir un spécialiste de la vente de meubles en ligne. Aujourd’hui, la marque se tourne vers la décoration et l’ouverture d’une dizaine de magasins en France d’ici 2029.

La boutique lyonnaise sera ainsi la première dans le pays. "Ce nouvel espace permet de découvrir une sélection de meubles et d’objets de décoration fabriqués en France et en Europe, d’essayer les produits, de ressentir la qualité des matières et d’emporter immédiatement ses coups de cœur", indique Camif qui proposera notamment des canapés, du linge de maison ou encore de l’art de la table.