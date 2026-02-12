Et aussi à Lyon

Un nouveau magasin près de Lyon pour cette enseigne 

Une nouvelle adresse qui devrait attirer du monde.

Bientôt du nouveau du côté de Villeurbanne. L’enseigne Decathlon va prochainement ouvrir un nouveau magasin. Ce dernier se trouvera sur l’avenue Henri-Barbusse dans le quartier des Gratte-Ciel à la place de l’ancien Intersport ayant quitté les lieux en juin dernier, rapportent nos confrères d’Actu Lyon.

Aucune date d’ouverture n’a pour le moment été confirmée mais un bail a été signé avec la Société villeurbannaise d’urbanisme (SVU).

Dans l’agglomération lyonnaise, l’enseigne Decathlon est déjà présente au sein du centre commercial de la Part-Dieu, dans le quartier Grolée dans le 2e arrondissement, à Limonest, Bron et Ecully. 

