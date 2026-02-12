Un nouveau magasin près de Lyon pour cette enseigne 

Bientôt du nouveau du côté de Villeurbanne. L’enseigne Decathlon va prochainement ouvrir un nouveau magasin. Ce dernier se trouvera sur l’avenue Henri-Barbusse dans le quartier des Gratte-Ciel à la place de l’ancien Intersport ayant quitté les lieux en juin dernier, rapportent nos confrères d’Actu Lyon.

Aucune date d’ouverture n’a pour le moment été confirmée mais un bail a été signé avec la Société villeurbannaise d’urbanisme (SVU).

Dans l’agglomération lyonnaise, l’enseigne Decathlon est déjà présente au sein du centre commercial de la Part-Dieu, dans le quartier Grolée dans le 2e arrondissement, à Limonest, Bron et Ecully.