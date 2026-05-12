L’enseigne Bouchara est désormais fixée sur son sort. Cette dernière avait été placée en redressement judiciaire au mois de janvier en raison d’un "environnement de marché durablement contraint" et d’une "baisse des dépenses des ménages".

Le tribunal des affaires économiques de Paris a validé ce lundi l’offre de reprise de l’enseigne de décoration. Il s’agit d’une offre de la société hongkongaise AA Investments spécialisée dans le rachat d’entreprises en difficulté qui prévoit la reprise de 25 magasins sur les 52 que compte Bouchara en France. Concernant les salariés, seulement 184 salariés sur 541 sont conservés.

Du côté des boutiques conservées par l’offre de reprise, on retrouve le magasin de Lyon situé rue Grenette dans le 2e arrondissement. C’est également le cas des magasins Bouchara d’Alençon, Amiens, Bordeaux, Brest Kergaradec, Brive-la-Gaillarde, Caen, Chalon-sur-Saône, Dijon, Épernay, Évreux, La Rochelle, Le Havre, Limoges, Lorient, Marseille, Nantes, Nice, Orléans, Rouen, Saint-Etienne, Tours, Vannes et Versailles.