Un nouveau magasin à Lyon pour cette enseigne

Une enseigne bien connue des Lyonnaises et des Lyonnais ouvre ses portes ce jeudi dans le 8e arrondissement. Il s’agit de l’enseigne Action. Situé avenue Berthelot, ce nouveau magasin de 990 m² a pris place dans l’ancien supermarché Netto dont la fermeture avait eu lieu en mai dernier.

A découvrir sur place comme dans les autres magasins de l’enseigne du groupe néerlandais : des articles du quotidien à petits prix comme de la décoration, du bricolage, de l’hygiène… Ce sont également 1500 produits qui seront vendus à moins d’un euro.

Pour rappel, l’enseigne Action est déjà présente à Lyon avec deux magasins, le premier dans le quartier de Gerland et le second du côté de Vaise dans le 9e arrondissement.