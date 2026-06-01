Aya Nakamura a porté cette marque lyonnaise de bijoux pour ses concerts au Stade de France

Le rendez-vous était donné au Stade de France. Aya Nakamura a créé l’événement ce week-end à Paris avec trois concerts ayant réuni 220 000 spectateurs. De quoi réjouir une marque lyonnaise de bijoux. La marque Helena Joy, fondée par Sandie Illouz, a en effet vu ses bijoux portés par la chanteuse au cours de ses shows parisiens.

"La superstar internationale a choisi les créations Helena Joy pour compléter ses looks de scène ; une association naturelle entre deux univers qui parlent d’authenticité, de féminité affirmée et d’élégance solaire", se réjouit ce lundi la marque qui avait également fait parler il y a quelques semaines à l’occasion du Festival de Cannes.