Ce magasin lyonnais classé parmi les meilleures boutiques d’optique au monde

Le magazine spécialisé dans l’optique Eyestylist a sorti en ce début d’année 2026 son classement mondial des meilleurs opticiens. Si la première place du Top 5 est occupée par l’enseigne Reworks120 basée à Séoul en Corée du Sud, c’est une boutique lyonnaise qui se hisse au second rang.

Il s’agit du magasin Loulou installé rue Gasparin dans le 2e arrondissement de Lyon, dont le concept est de mettre en avant "des collections de lunettes rares, souvent uniques et toujours avant-gardistes, signées par des designers d’exception". Des marques du monde entier sont notamment disponibles sur place à l’exemple de Jacquemus, Ahlem, Lapima, Kuboraum, Oscar Magnuson, La Petite Lunette Rouge ou encore Mykita.

"Une très grande fierté pour moi, et une belle reconnaissance pour une adresse lyonnaise dédiée aux amateurs de belles lunettes", réagit Michael Lalande, le créateur de Loulou dont le magasin est salué par Eyestylist comme un "espace haut de gamme et contemporain, où chaque détail a été soigneusement pensé – un lieu dédié à la présentation de certaines des collections de lunettes les plus prestigieuses au monde".