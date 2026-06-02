Cette boutique de prêt-à-porter féminin bien connue à Lyon va fermer ses portes

Elle a annoncé la nouvelle en ce début de semaine. La créatrice lyonnaise Nathalie Chaize va fermer sa boutique de prêt-à-porter féminin située 11 quai Général Sarrail dans le 6e arrondissement. Elle évoque "un différend" avec son propriétaire "à l’échéance des neuf années de bail".

"Cette étape marque pour moi l’occasion de prendre du recul et de repenser en profondeur mon organisation, dans un environnement devenu toujours plus complexe et exigeant", explique Nathalie Chaize qui n’a pas dit son dernier mot concernant une potentielle future nouvelle boutique.

"Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude afin de poursuivre la diffusion de mes collections à Lyon : nouvelle boutique en centre-ville, espace éphémère, formats plus flexibles… Les opportunités de locaux disponibles sont aujourd’hui nombreuses et ouvrent de nouvelles perspectives", peut-on également lire sur le profil LinkedIn de la créatrice lyonnaise.

La fermeture de la boutique est prévue le 30 septembre prochain. En attendant, une liquidation du stock est organisée dès ce mardi 2 juin et jusqu’au 1er août avec au bout des réductions pouvant aller jusqu’à -80%. De quoi faire de bonnes affaires malgré cette mauvaise nouvelle …