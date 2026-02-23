Cette enseigne américaine ouvre sa toute première boutique européenne à Lyon

Une toute nouvelle boutique a ouvert ses portes il y a quelques jours dans le 1er arrondissement de Lyon. Pas un magasin comme les autres puisqu’il s’agit du premier en Europe de l’enseigne américaine Cookman.

"Née à Venice Beach, la marque s’est construite autour d’une idée simple : des vêtements de travail qui laissent de la place à la personnalité. Fonctionnels, confortables, mais jamais ennuyeux", peut-on lire sur la page Instagram de la boutique située 10 rue d’Algérie.

"Ce nouveau magasin lyonnais prolonge cette vision avec un espace dédié à un workwear libre, inspiré du monde réel, pensé pour celles et ceux qui créent, bougent et travaillent à leur manière", est-il également indiqué.

Une façon de plus de prouver que Lyon est bien la capitale de la gastronomie...