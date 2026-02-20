Ce magasin bien connu du centre-ville de Lyon va proposer plusieurs nouveautés

Printemps Lyon se renouvelle. Situé rue de la République dans le 2e arrondissement, le magasin va dévoiler au début du mois de mars des nouveautés faisant suite à des travaux.

Tout se passe au niveau du rez-de-chaussée de la boutique avec un nouvel espace agrandi proposant un choix conséquent d’accessoires, à savoir de la maroquinerie, de l’horlogerie et de la joaillerie. On y retrouvera les marques Vanessa Bruno, Jérôme Dreyfuss ou encore Marc Jacobs aux côtés de Coach, Guess, Demellier, Le Tanneur, Ganni, Zarina Rouge, Michael Kors, Nat & Nin, Lancaster ainsi que Saison 1865, la marque du magasin. A noter que l’espace "Second Printemps" exposant des pièces vintage sera désormais pleinement intégré dans cet univers.

La grande nouveauté de cette transformation s’appelle "L’Endroit", un espace dédié à la création contemporaine. "Pensé comme un espace luxe consacré aux designers, il réunit une sélection pointue de prêt-à-porter et d’accessoires (maroquinerie et petite maroquinerie), avec Jacquemus, Courrèges, AMI, Vicroria Bekcham ou encore Totême", précise le magasin. Ce dernier sera visible dès les vitrines de la rue de la République. Une nouvelle offre joaillerie et solaire sera également proposée. De quoi préparer sa garde-robe pour le printemps.

Ces nouveaux espaces seront accessibles au public dès le 5 mars prochain.