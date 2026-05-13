Noz arrive dans le Rhône. Un premier magasin doit ouvrir ses portes le mardi 19 mai du côté de la zone commerciale Givors 2 Vallées.

L’enseigne spécialisée dans le déstockage avec au bout d’importantes promotions sur du prêt-à-porter, de la décoration, de l’hygiène ou encore de l’alimentation prévoit également de s’implanter dans une autre ville de l’agglomération lyonnaise.

Noz devrait en effet ouvrir un second magasin d’ici cet été dans les locaux de l’ancien magasin 4Murs situé route de Grenoble à Saint-Priest, rapporte Le Progrès. L’enseigne confirme ainsi sa volonté de s’implanter dans la région lyonnaise où les futurs clients devraient être nombreux.