Si la plupart des magasins sont ouverts en ce lundi de Pentecôte, une boutique ne sera pas ouverte en ce début de semaine du côté de la Presqu’île de Lyon. Il s’agit du magasin Uniqlo situé rue du président Carnot dans le 2e arrondissement.

L’enseigne de prêt-à-porter, également présente au sein du centre commercial Westfield La Part-Dieu, est en effet fermée depuis samedi après-midi, précise Le Progrès qui met en avant la chaleur pour expliquer cette fermeture.

Le magasin devrait normalement rouvrir ses portes ce mardi alors que le mercure devrait continuer d’augmenter à Lyon et dans le Rhône. Ce "dôme de chaleur" devrait persister jusqu’à la fin de la semaine avec des températures qui pourraient dépasser en milieu de semaine les 35°C.