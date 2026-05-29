Un marché de la seconde main à Lyon imaginé par l’influenceuse Léa Elui 

Une date à noter pour les fans de mode. Le centre commercial Westfield La-Part-Dieu accueillera le vendredi 5 et le samedi 6 juin (de 11h à 19h) un marché dédié à la seconde main. Il s’agit du Westfield Reloved Market qui proposera notamment des espaces immersifs et des friperies scénographiées.

L’événement a été imaginé par l’influenceuse Léa Elui comptant plus de 30 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. En tant que directrice artistique, cette dernière a confectionné des looks avec des vêtements de seconde main qui seront exposés dans le centre commercial. Des créateurs de contenu lyonnais seront également présents pour animer ce marché de la seconde main pas comme les autres.

"La seconde main est pour moi une autre façon d’exprimer sa créativité et son style. J’adore l’idée de mixer des pièces avec une histoire et de consommer la mode différemment. Je suis très heureuse de participer à cette édition du Westfield Reloved Market avec Westfield et de partager cette vision d’une mode plus responsable", déclare notamment Léa Elui.