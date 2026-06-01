Un tout nouveau pop-up ouvre ses portes à Lyon

Une toute nouvelle boutique ouvre ses portes ce lundi 1er juin dans le 2e arrondissement. Il s’agit du pop-up du collectif lyonnais Le Labo des Créations. Ce dernier réunit plus de 52 artisans et créateurs de la région et avait l’habitude d’ouvrir des boutiques éphémères.

Le rendez-vous est désormais donné de façon permanente au 10 place Bellecour (ancienne boutique Kickers) avec une vingtaine d’univers créatifs à retrouver sur place à l’exemple de la déco, du zéro déchet, de la mode, de l’illustration, des bijoux, des accessoires ou encore de la céramique.

"Ce pop-up, c’est une envie de rendre nos créations accessibles au quotidien, pas seulement le temps d’un marché. Un endroit où les Lyonnais peuvent pousser la porte quand ils le souhaitent et repartir avec quelque chose de fait à la main, avec soin", explique Maxime Pépin, le fondateur du Labo des Créations.

Le pop-up du Labo des Créations sera ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. A noter qu’à l’occasion de l’ouverture ce 1er juin, les dix premiers clients bénéficieront d’une remise de 10% sur l’ensemble de la boutique.